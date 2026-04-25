Zu Real Madrid? «José Mourinho hat beste Zeit hinter sich»

José Mourinho wird dieser Tage bei Real Madrid als ernstzunehmender Trainerkandidat gehandelt. Ein ehemaliger Spieler der Blancos rät dem grossen weissen Klub von einer Zusammenarbeit ab.

Für José María Gutiérrez Hernández, besser bekannt unter Guti, wäre es von Real Madrid keine gute Idee, noch mal eine Zusammenarbeit mit José Mourinho einzugehen. Mourinho hat die Blancos bereits zwischen 2010 und 2013 betreut.

«Mourinho ist ein grossartiger Trainer, aber ehrlich gesagt glaube ich, dass er seine besten Zeiten hinter sich hat. Er kommt von Fenerbahçe, er hat Benfica zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt übernommen», sagt Guti bei «DAZN». «Ich glaube, es gibt Trainer, die in besserer Form sind als Mourinho oder die ich verpflichten würde.»

Mourinho soll bei Real dennoch ein konkreter Kandidat sein. Der derzeitige Trainer von Benfica hat aus seiner Bewunderung für den spanischen Rekordmeister und seinem guten Verhältnis zu Florentino Pérez nie ein Geheimnis gemacht. In Mourinhos bis 2027 gültigem Vertrag ist eine Ausstiegsklausel in bisher unbekannter Höhe verankert.

Mourinho ist aber bei weitem nicht der einzige Trainer, der momentan bei Real gehandelt wird. Die Namen Sebastian Hoeness, Mauricio Pochettino, Julian Nagelsmann, Massimiliano Allegri, Jürgen Klopp und Didier Deschamps machten ebenfalls schon die Runde.