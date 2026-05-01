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Interner Zoff

Dani Ceballos soll nie mehr für Real Madrid spielen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 1 Mai, 2026 13:06
Dani Ceballos soll nie mehr für Real Madrid spielen

Die Zeit von Dani Ceballos ist wohl bereits vor Saisonende abgelaufen. Der 29-jährige Mittelfeldspieler fehlte zuletzt bereits im Kader, obwohl er eigentlich fit ist. Eine Rückkehr auf den Platz ist nicht mehr zu erwarten.

Dies berichten spanische Medien zumindest. Angeblich hat sich Ceballos mit Trainer Alvaro Arbeloa überworfen, der ihn nicht mehr berücksichtigt. Ceballos ist mit seiner Situation bei Real aber insgesamt nicht zufrieden, da er auch in dieser Saison nur eine Nebenrolle spielt. Trotz Vertrag bis 2027 ist sein vorzeitiger Abschied im Sommer bereits sicher.

Die «Marca» berichtet sogar, dass sich der Mittelfeldprofi in der Kabine bereits von seinen Teamkollegen verabschiedet habe. Wohin die Reise des einstigen Betis-Juniors im Sommer geht, ist noch unklar. Die Trennung von Real erfolgt unter unschönen Begleitumständen.

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