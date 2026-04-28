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Klarer Favorit

Real-Hammer: Florentino Perez will José Mourinho unbedingt zurückholen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 28 April, 2026 14:24
Real-Hammer: Florentino Perez will José Mourinho unbedingt zurückholen

Real Madrids Präsident Florentino Perez hat seine Meinung gebildet: Obwohl klubintern längst nicht alle davon überzeugt sind, möchte er José Mourinho unbedingt als Trainer zurückholen.

Der 63-jährige Portugiese coachte die Madrilenen bereits zwischen 2010 und 2013. Gemäss «The Athletic» ist Mourinho nun der grosse Favorit von Perez. Der amtierende Benfica-Trainer soll Alvaro Arbeloa im Sommer ablösen, wenn es nach dem Real-Präsidenten geht.

Mourinho steht in Lissabon zwar noch für eine weitere Saison bis Juni 2027 unter Vertrag, allerdings ist ein vorzeitiger Abgang nach einer Spielzeit möglich. Und Mourinho soll sich gegenüber einer Rückkehr zu Real sehr offen zeigen. Seine Mission erachtet er demnach noch nicht als beendet. «The Special One» gewann in seinen drei Jahren bei Real drei Titel, darunter den Meistertitel in seiner zweiten Saison (2011/12).

Zuletzt sorgte Mourinho jedoch für Unmut: Kritische Äusserungen über Vinícius Júnior im Zuge eines Rassismus-Skandals, die zu einer Sperre für Benfica-Profi Gianluca Prestianni führten, kamen bei den Real-Fans und auch innerhalb des Klubs gar nicht gut an. Ob Perez die Verpflichtung seines Wunschkandidaten tatsächlich durchboxt, bleibt deshalb ungewiss.

Andere Kandidaten für den Trainerjob sind US-Nationaltrainer Mauricio Pochettino und der französische Nationalcoach Didier Deschamps. Jürgen Klopp, der in der Vergangenheit mehrfach gehandelt wurde, scheint hingegen in seiner aktuellen Rolle als Global Sports Director bei Red Bull glücklich sein. Er betonte jüngst, dass seitens Real Madrid niemand Kontakt zu ihm aufgenommen habe.

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