Die Mourinho-Rückkehr zu Real Madrid ist noch einfacher als gedacht

Real Madrid wird mit grosser Wahrscheinlichkeit mit einem neuen Trainer in die kommende Saison gehen. Eine Rückkehr von José Mourinho wäre trotz dessen Anstellung bei Benfica problemlos möglich.

Tatsächlich beschäftigt sich Klubboss Florentino Perez offenbar mit der Personalie. Der portugiesische Starcoach trainierte die Madrilenen bereits zwischen 2010 und 2013. 13 Jahre nach dem letzten Engagement könnte es zum Comeback kommen. Mourinho verfügt in seinem bis 2027 gültigen Kontrakt bei Benfica gemäss spanischen Medienberichten über eine Ausstiegsklausel. Diese könnte für den Fall der Fälle von Real aktiviert werden.

Zudem soll Benfica sogar schon einen potenziellen Nachfolger in den Startlöchern haben: Ex-ManUtd-Coach Ruben Amorim könnte demnach in die Heimat zurückgeholt werden. Als Spieler lief der 41-Jährige einst schon für den Traditionsklub auf. Als Trainer war er hingegen bislang nur beim Stadtrivalen Sporting tätig.

Noch sind alles lediglich mögliche Szenarien. Konkret ist noch nichts. Real-Präsident Florentino Perez hat einzig entschieden, dass er alleine über den nächsten Real-Coach entscheiden möchte. Die Wahl von Xabi Alonso betrachtet er im Nachhinein als falsch. Auch Alvaro Arbeloa könnte beim Profiteam nach Saisonende wieder aussortiert werden.