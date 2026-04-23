Arda Güler wäre beinahe beim BVB gelandet

Borussia Dortmund stand einst kurz vor der Verpflichtung von Arda Güler.

Der BVB hätte den Real-Profi in der Saison 2024/25 beinahe ausleihen können, wie Ex-Trainer Nuri Sahin nun auf dem YouTube-Kanal «KAFA Sports» verraten hat. «Ich wollte Arda unbedingt nach Dortmund holen. Damals hat er mir gesagt: ‚Trainer, ich werde mir dieses Trikot schnappen, egal was passiert‘.» Letztlich kam es zu keinem Geschäft: Arda Güler blieb bei Real Madrid, das für ihn ein Jahr zuvor knapp 30 Mio. Euro Ablöse hingeblättert hatte.

Mit etwas Verzögerung hat sich der 21-jährige Türke bei den Königlichen inzwischen voll durchgesetzt. Zuletzt brillierte er bei der dramatischen 3:4-Niederlage beim FC Bayern mit einem Doppelpack, verlor dann aber nach dem Ausscheiden die Nerven und sah nach Abpfiff noch eine rote Karte.

Im Dortmunder Trikot wird der Nationalspieler nun voraussichtlich nicht mehr auflaufen, obwohl die Bemühungen des Bundesligisten durchaus vorhanden waren.