SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Profivertrag

Der FC St. Gallen setzt bei Mittelfeldtalent Nino Weibel ein grosses Zeichen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 23 April, 2026 16:27
Der FC St. Gallen setzt bei Mittelfeldtalent Nino Weibel ein grosses Zeichen

Der FC St. Gallen setzt bei den Profis ab sofort fix auf sein Mittelfeldtalent Nino Weibel setzen und widerspiegelt dies nun auch vertraglich.

Der 19-Jährige stammt aus dem eigenen Nachwuchsprojekt Future Champs Ostschweiz und hat im vergangenen Dezember bei einem Spiel gegen den FC Sion sein Super League-Debüt gegeben. Inzwischen sind bereits zehn weitere Einsätze dazugekommen. Beim Cup-Halbfinale gegen Yverdon (2:0) am vergangenen Wochenende stand Weibel sogar in der Startelf. Trainer Enrico Maassen und der gesamte Klub wollen in Zukunft fix auf die Dienste des Spielmachers zählen und statten Weibel nun mit einem Profivertrag bis 2030 aus.

«Nino hat sich in den vergangenen Monaten mit starken Trainingsleistungen und seinen gelungenen Einsätzen in den Fokus gespielt. Er ist ausdauernd, griffig in den Zweikämpfen, spielintelligent und mannschaftsdienlich. Wir freuen uns, ihn in seiner weiteren Entwicklung begleiten und fördern zu können», sagt Sportchef Roger Stilz dazu.

Weibel hat sich dank seines Leistungssprungs auch in der Schweizer U19 etablieren können und seit knapp einem Monat drei Länderspiele für das entsprechende Nachwuchsteam bestritten. An ein Ende seines Höhenflugs ist nicht zu denken.

Mehr Dazu
Leihe im Gespräch

Der FC Basel könnte van Breemen an Super League-Konkurrenten abgeben
Aus Italien

Neuer Klub interessiert sich sehr für FCSG-Stürmer Alessandro Vogt
Kaufoption als Problem?

Exklusiv: St. Gallen trifft Kaufentscheidung bei Aliou Baldé
Irre Statistik

In der Super League wird mehr gesprintet als in der Premier League
Nächster Klub fix

Deshalb landet Torjäger Alessandro Vogt nicht beim FC Basel
Mehr entdecken
Profivertrag

Der FC St. Gallen setzt bei Mittelfeldtalent Nino Weibel ein grosses Zeichen

23.04.2026 - 16:27
Neuer Vertrag

Der FC St. Gallen feiert Verlängerung mit Eigengewächs mit besonderem Video

22.04.2026 - 16:47
Gross Highlight steht bevor

Alessandro Vogt hat beim FC St. Gallen eine letzte grosse Aufgabe

21.04.2026 - 10:36
Neuer Vertrag

Der FC St. Gallen verkündet grosse News zu Christian Witzig

17.04.2026 - 17:14
Traurige Nachricht

Ehemaliger St. Gallen-Trainer Roger Prinzen unerwartet verstorben

15.04.2026 - 10:09
Gehört noch Gladbach

Auch ein belgischer Klub jagt die Schweizer Sturmhoffnung Winsley Boteli

14.04.2026 - 14:25
Zwei Ausfälle

Der FC St. Gallen erleidet im Saisonendspurt grossen Rückschlag

10.04.2026 - 10:56
Stürmer ist begehrt

Winsley Boteli: Gladbach-Juwel glänzt in Sion – Das ist der Stand beim Interesse

9.04.2026 - 19:13
Bittere

Der FC St. Gallen hat beim Transfer von Alessandro Vogt doppelt verloren

6.04.2026 - 11:15
Begeistert

Alex Frei sieht bei zwei seiner U21-Stürmer Potential für die Nati

1.04.2026 - 11:22