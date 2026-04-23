Der FC St. Gallen setzt bei Mittelfeldtalent Nino Weibel ein grosses Zeichen

Der FC St. Gallen setzt bei den Profis ab sofort fix auf sein Mittelfeldtalent Nino Weibel setzen und widerspiegelt dies nun auch vertraglich.

Der 19-Jährige stammt aus dem eigenen Nachwuchsprojekt Future Champs Ostschweiz und hat im vergangenen Dezember bei einem Spiel gegen den FC Sion sein Super League-Debüt gegeben. Inzwischen sind bereits zehn weitere Einsätze dazugekommen. Beim Cup-Halbfinale gegen Yverdon (2:0) am vergangenen Wochenende stand Weibel sogar in der Startelf. Trainer Enrico Maassen und der gesamte Klub wollen in Zukunft fix auf die Dienste des Spielmachers zählen und statten Weibel nun mit einem Profivertrag bis 2030 aus.

«Nino hat sich in den vergangenen Monaten mit starken Trainingsleistungen und seinen gelungenen Einsätzen in den Fokus gespielt. Er ist ausdauernd, griffig in den Zweikämpfen, spielintelligent und mannschaftsdienlich. Wir freuen uns, ihn in seiner weiteren Entwicklung begleiten und fördern zu können», sagt Sportchef Roger Stilz dazu.

Weibel hat sich dank seines Leistungssprungs auch in der Schweizer U19 etablieren können und seit knapp einem Monat drei Länderspiele für das entsprechende Nachwuchsteam bestritten. An ein Ende seines Höhenflugs ist nicht zu denken.