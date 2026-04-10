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Zwei Ausfälle

Der FC St. Gallen erleidet im Saisonendspurt grossen Rückschlag

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 10 April, 2026 10:56
Der FC St. Gallen erleidet im Saisonendspurt grossen Rückschlag

Der FC St. Gallen ist im Grunde das einzige Team, das den FC Thun als Leader der Super League noch abfangen kann. Die Espen müssen für den Saisonendspurt nun aber einen grossen Rückschlag hinnehmen.

Die beiden Offensivspieler Offensivspieler Christian Witzig und Malamine Efekele fallen beide mehrere Wochen aus. Witzig hat sich am Ostermontag beim 2:1-Heimsieg gegen den FC Zürich eine Sprunggelenksverletzung zugezogen. Efekele erlitt eine eine muskuläre Verletzung am rechten Oberschenkel.

FCSG-Trainer Enrico Maassen kann vorderhand nicht auf die beiden zählen. Auch beim Cup-Halbfinal gegen Yverdon werden die beiden Offensivkräfte fehlen.

St. Gallen hat eine grosse Chance, nächste Saison europäisch vertreten zu sein.

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