Der Abgang von FCB-Stürmer Ibrahim Salah ist perfekt

Der belgisch-marokkanische Stürmer Ibrahim Salah verlässt den FC Basel nach nur einer Saison wieder und wechselt nach Belgien.

Royal Antwerpen sichert sich die Dienste des 24-jährigen Flügelstürmers auf Leihbasis für die aktuelle Spielzeit. Der Verein verfügt ausserdem über eine Kaufoption. Der FCB zahlte für die Dienste von Salah vor Jahresfrist zwei Millionen Euro Ablöse an Stade Rennes.

Positiv in Szene setzen konnte sich der Rechtsfuss jedoch zu selten, weshalb nun ein neuerlicher Wechsel folgt. Sein Vertrag in Basel läuft bis 2029 weiter.

Vorerst spielt Salah nun wieder in Belgien, wo er auch ausgebildet wurde.