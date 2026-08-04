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YB-Youngster Olivier Mambwa wird jäh ausgebremst

Autor: | Publiziert: 4 August, 2026 18:34
YB-Youngster Olivier Mambwa wird jäh ausgebremst

Der 17-jährige Linksverteidiger Olivier Mambwa wartet bei den YB-Profis noch auf sein Saisondebüt. Vorerst wird es dieses aus Verletzungsgründen auch nicht geben.

Wie die Berner mitteilen, hat sich der Abwehrspieler am Wochenende bei einem Einsatz mit der 2. Mannschaft gegen den SC Brühl eine Bänderverletzung am rechten Sprunggelenk zugezogen. Es wird mit einer Ausfallzeit von rund drei bis vier Wochen gerechnet. Mambwa stammt aus dem Nachwuchs der Young Boys und gab in der vergangenen Spielzeit sein Super League-Debüt.

In dieser Spielzeit kam er aufgrund der grossen Konkurrenz bei den Profis noch nicht zum Zug. Er stand in den ersten beiden Partien jeweils nicht im Kader.

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