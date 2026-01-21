Exklusiv: England-Klub bei FCZ-Verteidiger Junior Ligue in der Pole Position

Junior Ligue wird den FCZ voraussichtlich im Januar verlassen. Aus England gibt es konkretes Interesse an dem Verteidiger, der auch bei YB gehandelt wird.

Beim FC Zürich werden sich bis zum Schlusssignal des Wintermercato noch einige Verschiebungen ergeben. Den Traditionsklub von der Limmat verlassen wird aller Wahrscheinlichkeit Junior Ligue, der vom FCZ bereits für Transferverhandlungen freigestellt wurde.

Und der 20-Jährige nutzt die freie Zeit offenbar ziemlich gut. Nach Informationen von 4-4-2.ch gibt es aus England konkretes Interesse an Ligue. Charlton Athletic hat am Mittwoch bereits das zweite Angebot für Ligue abgegeben.

Zwischen beiden Klubs, so ist zu hören, gibt es noch einige Details zu klären. Von einem Transferabschluss kann Stand jetzt also keine Rede sein. Charlton möchte Ligue zunächst auf Leihbasis auf die englische Insel holen – eine Kaufoption(-pflicht) dürfte ziemlich sicher Bestandteil des Deals werden. Falls dieser zustande kommt.

FCZ-Abgang von Junior Ligue? Es gibt YB-Gespräche

Charlton ist nicht die einzige Option, die sich Ligue bietet. Vor zwei Wochen berichtete 4-4-2.ch bereits, dass Ligue beim BSC Young Boys auf der Liste steht. Für den Fall, dass ein Ersatz für den schwer verletzten Jaouen Hadjam verpflichtet wird.

Mit YB gab es mindestens einen Austausch über eine mögliche Zusammenarbeit, wirklich konkret ist der Flirt mit Ligue nach aktueller Auffassung allerdings nicht.

Und auch mit Serie-A-Absteiger Venezia, der unbedingt wieder zurück in die italienische Fussballbeletage will, hat es bezüglich eines Transfers von Ligue einen konkreten Austausch gegeben. Die venezianischen Drähte zum FCZ sind seit dem Transfer von Cheick Condé kurz.