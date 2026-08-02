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Tottenham sicherte sich eine Weiterverkaufsbeteiligung

Mehrere Klubs fragen bei AZ nach Parrott an

Autor: | Publiziert: 2 August, 2026 16:11
Mehrere Klubs fragen bei AZ nach Parrott an

Im Werben um Troy Parrott zeichnet sich Bewegung ab. Wie berichtet wird, haben mehrere grössere Klubs aus dem Ausland bei AZ Alkmaar wegen des irischen Stürmers angefragt.

Neben PSV Eindhoven zählen auch Real Betis und Como zu den Interessenten an dem 24-Jährigen. PSV soll zwar Interesse bekundet haben, die Ablöseforderung von AZ liegt den Informationen zufolge jedoch über dem, was der Klub bereit ist zu zahlen. Zuletzt zeigte auch Ajax Amsterdam Interesse.

AZ strebt für Parrott, der in Alkmaar noch bis 2029 unter Vertrag steht, eine hohe Ablösesumme an – bereits im Winter hatte der Klub auf einen Rekordtransfer gehofft. Ende 2025 war von einer klubinternen Rekordforderung in Höhe von 30 Millionen Euro die Rede, im Mai 2026 wurde eine Ablöseforderung von umgerechnet ebenfalls rund 30 Millionen Euro (25 Millionen Pfund) genannt.

Parrott war im Juli 2024 für eine kolportierte Ablöse zwischen 4 und 8 Millionen Euro von Tottenham Hotspur nach Alkmaar gewechselt. Die Londoner sicherten sich beim damaligen Verkauf eine Weiterverkaufsbeteiligung von 20 Prozent. Der Stürmer, der bislang 37 Länderspiele für Irland bestritt und dabei elf Tore erzielte, wird von Transfermarkt aktuell mit einem Marktwert von 25 Millionen Euro geführt.

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