Tottenham buhlt um Schjelderup

Laut «TEAMtalk» gab es in den letzten Tagen erste Kontakte zwischen Tottenham und Benfica, allerdings noch ohne offizielles Angebot. Schjelderup soll einem Wechsel in die Premier League sehr offen gegenüberstehen, nachdem er eine Vertragsverlängerung abgelehnt hat, während Benfica mindestens 80 Millionen Euro fordert.

Gleichzeitig versucht Benfica-Trainer Marco Silva offenbar, den Transfer zu stoppen. Portugiesische Medien berichten, dass er direkt mit Schjelderup gesprochen und ihm mitgeteilt habe, dass er ihn mindestens noch ein Jahr behalten will.

Für Tottenham bleibt die Lage damit kompliziert, zumal auch Liverpool und Chelsea mit Interesse verbunden werden. Die Spur führt also klar nach England, aber ein Deal hängt derzeit an Benficas Preisvorstellung und der Frage, ob der Klub den Spieler überhaupt sofort freigibt.