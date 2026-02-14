SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Aktuell vereinslos

Nachfolger von Pep Guardiola: Manchester City hat einen Favoriten

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 14 Februar, 2026 17:24
Nachfolger von Pep Guardiola: Manchester City hat einen Favoriten

Die Gerüchte, Pep Guardiola könnte Manchester City am Saisonende verlassen, reissen nicht ab. Die Citizens sollen für die Nachfolge schon einen Favoriten auserkoren haben.

Pep Guardiola ist vertraglich noch bis 2027 an Manchester City gebunden. Zuletzt gab es aber vermehrt Gerüchte, nach denen der Startrainer seine letzte Saison auf dem Trainerstuhl der Citizens verbringen könnte.

Für die Nachfolge hat ManCity offenbar bereits einen Favoriten: Enzo Maresca. Laut Fabrizio Romano ist Maresca weiterhin der favorisierte Trainerkandidat. Es sei zwar noch nicht entschieden worden, dass Guardiola den Verein verlassen werde. ManCity bereite sich aber auf alle Eventualitäten vor.

Konkrete Verhandlungen zwischen Tottenham Hotspur, das zur kommenden Saison einen neuen Trainer braucht, und Maresca sollen unterdessen momentan nicht stattfinden.

Maresca ist zum Jahreswechsel beim FC Chelsea von seinen Aufgaben entbunden worden, mit den Blues gewann der Italiener in der Saison 2024/25 die Conference League. Maresca kennt ManCity aus dem Effeff, trainierte dort bereits im Nachwuchs und war Co-Trainer von Guardiola.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Grosses Interesse

Trabzonspor setzt Oulai-Preis auf 40 Millionen Euro fest
Überzählig

ManCity-Stürmer Omar Marmoush wird wegen Semenyo Galatasaray angeboten
Vorzeitiger Abschied

Omar Marmoush steht vor einem Abgang zu Tottenham
Irre Statistik

In der Super League wird mehr gesprintet als in der Premier League
Mehr entdecken
Aktuell vereinslos

Nachfolger von Pep Guardiola: Manchester City hat einen Favoriten

14.02.2026 - 17:24
Bisher ein Flop

Real Madrid trifft Zukunftsentscheidung bei Alexander-Arnold

14.02.2026 - 12:31
"Keine Ahnung"

Pep Guardiola weiss über Zukunft von Captain Bernardo Silva nicht Bescheid

13.02.2026 - 14:15
Wegen Donnarumma

Goalie James Trafford will ManCity bereits wieder verlassen

11.02.2026 - 18:36
Für den Sommer

Real Madrid setzt 6 hochkarätige Mittelfeldspieler auf die Shortlist

11.02.2026 - 17:53
Bemühungen

Die Bayern sind hinter den Kulissen an City-Verteidiger John Stones dran

11.02.2026 - 14:40
Back-up gesucht

Manchester City nimmt Givairo Read ins Visier

9.02.2026 - 08:07
"Die Antwort ist dieselbe"

ManCity-Zukunft: Pep Guardiola mit klarem Statement

7.02.2026 - 15:34
Letztes Puzzlestück?

Real Madrid erwägt Weltrekord-Angebot für Phil Foden

5.02.2026 - 17:03
Wechsel schon im Sommer?

ManCity hat für die Guardiola-Nachfolge 3 Namen auf der Shortlist

3.02.2026 - 18:53