Nachfolger von Pep Guardiola: Manchester City hat einen Favoriten

Die Gerüchte, Pep Guardiola könnte Manchester City am Saisonende verlassen, reissen nicht ab. Die Citizens sollen für die Nachfolge schon einen Favoriten auserkoren haben.

Pep Guardiola ist vertraglich noch bis 2027 an Manchester City gebunden. Zuletzt gab es aber vermehrt Gerüchte, nach denen der Startrainer seine letzte Saison auf dem Trainerstuhl der Citizens verbringen könnte.

Für die Nachfolge hat ManCity offenbar bereits einen Favoriten: Enzo Maresca. Laut Fabrizio Romano ist Maresca weiterhin der favorisierte Trainerkandidat. Es sei zwar noch nicht entschieden worden, dass Guardiola den Verein verlassen werde. ManCity bereite sich aber auf alle Eventualitäten vor.

Konkrete Verhandlungen zwischen Tottenham Hotspur, das zur kommenden Saison einen neuen Trainer braucht, und Maresca sollen unterdessen momentan nicht stattfinden.

Maresca ist zum Jahreswechsel beim FC Chelsea von seinen Aufgaben entbunden worden, mit den Blues gewann der Italiener in der Saison 2024/25 die Conference League. Maresca kennt ManCity aus dem Effeff, trainierte dort bereits im Nachwuchs und war Co-Trainer von Guardiola.