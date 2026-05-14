Exklusiv: Bundesliga-Klubs fragen bei Servette wegen Juwel Aaron Ekoh an

Der Servette FC will in den kommenden Jahren wieder verstärkt auf Talente aus dem eigenen Nachwuchs setzen. Aaron Ekoh gehört zu den vielversprechenden Youngsters, dem bereits ein Profivertrag angeboten wurde. Es erklingen jedoch Lockrufe aus der Bundesliga.

Für Aaron Ekoh steht demnächst ein ganz besonderer Trip an. Mit der Schweizer U15-Nationalmannschaft kommt der Teenager ab dem kommenden Montag in Kroatien zusammen, um dort an einem internationalen Turnier teilzunehmen. Gegner ist unter anderem Portugal.

Dass Ekoh jener Veranstaltung beiwohnen darf, untermauert seinen talentierten Charakter. Und obwohl erst 15-jährig, hat sein Stammklub, der Servette FC, schon jetzt Grosses mit ihm vor.

Nach Informationen von 4-4-2.ch haben die Grenats Ekoh einen unterschriftsreifen Profivertrag vorgelegt. Die Genfer Entscheidungsträger wissen, dass in Ekoh ein Toptalent schlummert, das in seiner Altersklasse bereits hervorragendes Feedback bekommt.

Interesse aus der Bundesliga an Servette-Juwel Aaron Ekoh

Ekoh spielt am liebsten im zentralen Mittelfeld. Von dort aus überzeugt er als klassischer Spielmacher, vor allen Dingen das Lesen eines Spiels gehört zu seinen Spezialdisziplinen.

Grosse Talente ziehen, wie es der Name schon sagt, auch immer grosses Interesse auf sich. Wie diese Redaktion erfuhr, haben sich aus der deutschen Bundesliga die TSG Hoffenheim und der SC Freiburg bereits nach Ekoh erkundigt.

Und nicht nur das, denn es geht noch einige Stufen höher. Aus der Premier League soll Manchester City Ekoh bereits seit über einem Jahr auf dem Schirm haben und immer wieder genauer hinschauen, wenn er im Einsatz ist.

Servette blockt wie bei Salomon Kourouma, einem anderen Genfer Toptalent, aber auch im Fall Ekoh alle Anfragen anderer Klubs kategorisch ab.