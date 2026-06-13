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1:1-Remis

Schweizer Nati missrät der Auftakt in die WM gegen Katar komplett

Autor: | Publiziert: 13 Juni, 2026 23:12
Schweizer Nati missrät der Auftakt in die WM gegen Katar komplett

Die Schweizer Nati verpasst den Sieg gegen Katar und startet völlig unbefriedigend in die WM.

Trotz 26 zu 7 Torschüssen schafft es das Team von Murat Yakin nicht den Sieg gegen den krassen Aussenseiter einzutüten. Katar gleicht in der 94. Spielminute aus und kommt zum 1:1-Remis. Die Nati ist zwar während 90 Minuten drückend überlegen, aber schafft es nicht, ihre Überlegenheit in Tore umzumünzen. Die Effizienz fehlt total.

Auch die Einwechslungen schaffen es nicht, aus dem 1:0, das seit der 17. Minute besteht, einen weiteren Treffer beizusteuern.

Damit ist der WM-Auftakt der Schweiz gehörig missraten. Verloren ist indes noch nichts. Es stehen die weiteren Gruppenspiele gegen Bosnien & Herzewogina sowie Kanada an.

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