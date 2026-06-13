Doch nicht Glasner? Milan trifft anderen Trainer

In den vergangenen Wochen deutete sehr vieles darauf hin, dass Oliver Glasner den Trainerposten beim AC Mailand antritt. Nun macht ihm jedoch ein 38-jähriger Deutscher den Posten streitig.

Milan-Eigentümer Gerry Cardinale und Berater Zlatan Ibrahimovic sind am Freitag laut italienischen Medienberichten nach London gereist, um sich dort mit Matthias Jaissle zu treffen. Zuvor habe es bereits mehrere Gespräche via Zoom gegeben.

Jaissle soll inzwischen die absolute Wunschlösung der Milan-Verantwortlichen sein. Allerdings steht er im Gegensatz zu Glasner noch bei einem Verein unter Vertrag: Seit drei Jahren coacht er den saudischen Klub Al-Ahli. Er könnte den Verein aber dank einer Ausstiegsklausel für 6 Millionen Euro verlassen. Milan-Besitzer Cardinale ist jedoch nicht begeistert davon, eine solche Summe für einen Trainer hinzulegen.

Ebenfalls ein Kandidat bei den Norditalienern ist Ex-ManUtd-Coach Ruben Amorim. Eine Entscheidung soll bald fallen.