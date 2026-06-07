Vom Conference-League-Held zum möglichen Milan-Ziel?

Jean-Philippe Mateta hat in der Rückrunde überzeugt – und krönte seine starke Saison mit dem entscheidenden Treffer im Finale der Conference League. Doch nicht nur auf dem Platz macht der französische Stürmer von Crystal Palace auf sich aufmerksam.

Sollte Oliver Glasner, aktuell noch Trainer bei den Londonern, tatsächlich den Cheftrainerposten beim AC Mailand übernehmen, könnte ein Wechsel Matetas nach Italien wieder an Aktualität gewinnen. Diese Möglichkeit wird zumindest von «Tuttosport» nicht ausgeschlossen.

Hinter den Kulissen gab es bereits früher konkrete Gespräche: Furlani, begleitet von Moncada, verhandelte eigeninitiativ mit Crystal Palace über eine Verpflichtung Matetas – und das ohne Wissen von Sportdirektor oder Massimiliano Allegri. Der Deal stand kurz vor dem Abschluss, scheiterte dann aber an medizinischen Bedenken. Besonders Matetas Knieprobleme sorgten für Zweifel, die den Transfer schliesslich platzen liessen.

Doch die Geschichte könnte noch ein neues Kapitel erhalten. Mit Glasner als möglichem neuen Milan-Coach und Matetas aktueller Form könnte die Verbindung zwischen dem Stürmer und dem italienischen Topklub wieder an Fahrt aufnehmen.