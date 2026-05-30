Erst entlassen: Arne Slot hat wohl schon wieder einen Job

Unmittelbar nach seiner Entlassung bei Liverpool kommen schon Gerüchte über die womöglich nächste Anstellung von Arne Slot auf. Ein Klub in Italien will ihn angeblich als Trainer.

Der FC Liverpool gab am Samstag die Trennung von Arne Slot bekannt, unmittelbar danach gibt es schon Gerüchte über seine womöglich nächste Station.

Laut dem Journalisten Sacha Tavolieri ist Slot der führende Kandidat auf die neu zu besetzende Trainerstelle beim AC Mailand. Dort wurde Massimiliano Allegri vor wenigen Tagen von seinen Aufgaben entbunden.

Slot ist allerdings nicht der einzige Kandidat, der durch das rote Stadtviertel von Mailand getrieben wird. Zuletzt waren bereits Xavi, Mark van Bommel, Thiago Motta und Andoni Iraola bei den Rossoneri gehandelt worden.

Slot heuerte im Juni 2024 bei den Reds an und holte in seiner Debütsaison den Titel in der Premier League. Slot führte Liverpool ausserdem ins Finale des Carabao Cup sowie ins Achtelfinale der Champions League.