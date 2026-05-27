Giorgi Mamardashvili droht Liverpool mit dem Abgang

Der georgische Torhüter Giorgi Mamardashvili fordert bei Liverpool künftig deutlich mehr Einsätze als er bislang erhält. Einen Abgang schliesst der 25-Jährige nicht aus.

Eng verknüpft ist das Schicksal des Keepers mit jenem von Alisson, der bei den Reds seit 2018 den Nummer 1-Posten bekleidet. Der Brasilianer wird intensiv von Juventus umgarnt. Mamardashvili käme es recht, wenn er den grossen Konkurrenten verlieren würde.

Laut Transferexperte Nicolo Schira hat der Georgier der Klubleitung von Liverpool signalisiert, dass er wohl einen Sommertransfer anstrebt, falls Alisson letztlich bleibt. Angeblich würden die Reds-Verantwortlichen einen Verbleib des 33-jährigen Südamerikaners bevorzugen. Juventus hat für den Nationalspieler anfänglich 5 Millionen Euro geboten. Diese Summe reicht dem Premier League-Klub jedenfalls nicht einmal annähernd aus – auf der Insel fordert man dem Vernehmen nach eher eine Summe im Bereich von 20 Millionen Euro.