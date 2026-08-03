Benfica will Palhinha ausleihen

Benfica Lissabon zeigt Interesse an João Palhinha und will den Mittelfeldspieler offenbar auf Leihbasis verpflichten – zu Konditionen, die deutlich unter den von Bayern geforderten 25 Millionen Euro liegen.

Beim FC Bayern hatten zuletzt sowohl Vincent Kompany als auch Christoph Freund und Max Eberl klargestellt, dass Palhinha nicht mehr Teil der Planungen sei und der Klub einen Wechsel begrüssen würde, da sich für ihn in München kaum Einsatzzeiten ergeben dürften.

Aus dem aktuellen Kader auf der offiziellen Vereinswebsite wurde er bereits gestrichen, bis zu einem Wechsel bleibt er aber ins Mannschaftstraining unter Kompany eingebunden. Bereits vor etwa einer Woche hatte Sportvorstand Christoph Freund Palhinha als Transferkandidaten bezeichnet und erklärt, der Plan sehe vor, dass er seinen nächsten Schritt bei einem anderen Klub gehe.

Sowohl Palhinha als auch Boey seien interessante Spieler mit Marktwert, die zu vielen Mannschaften passen würden, so Freund. Palhinha selbst hatte sich gegenüber der «Bild»-Zeitung zuletzt anders positioniert und den Wunsch geäussert, seinen Platz beim FC Bayern zu behalten.