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Kim bekennt sich zu Bayern trotz Wechsel-Gerüchte

Autor: | Publiziert: 3 August, 2026 19:06
Kim bekennt sich zu Bayern trotz Wechsel-Gerüchte

Trotz anhaltender Transfergerüchte, zuletzt auch mit Interesse aus Italien und der Türkei, hat sich Minjae Kim klar zum FC Bayern bekannt.

Der Innenverteidiger äusserte sich zufrieden mit seiner Situation beim deutschen Rekordmeister und verwies darauf, in seinen bisherigen Einsätzen stets sein Bestes gegeben zu haben. Zugleich hoffe er auf mehr Spielzeit unter dem Trainer in dieser Saison und darauf, langfristig bleiben zu können.

Bereits vor etwa drei Wochen hatte «Sky»-Reporter Florian Plettenberg berichtet, Kim werde bei Bayern nicht mehr als Verkaufskandidat geführt und werde die Zusammenarbeit mit dem deutschen Meister fortsetzen, sofern es keine überraschende Entwicklung gebe.

Einzig ein Angebot deutlich über dem Marktwert könnte demnach sowohl Bayern als auch Kim von einer Trennung überzeugen. Bereits in den Monaten zuvor war berichtet worden, dass der Verteidiger in diesem Transferfenster keinen Wechsel anstrebe. Kims Vertrag in München läuft bis Juni 2028.

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