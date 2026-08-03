Kein Durchbruch im Poker um Diomande

RB Leipzig hat erstmals offiziell bestätigt, dass es noch keine Einigung mit Real Madrid über einen Wechsel von Yan Diomande gibt.

Wie Philipp Hinze und «Sky Deutschland» berichten, stellte Sportdirektor Marcel Schäfer klar, dass der Deal nicht abgeschlossen sei und man von diesem Stadium noch weit entfernt sei. Ein Durchbruch werde kurzfristig nicht erwartet, die Verhandlungen um Diomande liefen zudem unabhängig von einem möglichen Wechsel von Fisnik Asllani zur TSG Hoffenheim.

Zuvor hatten bereits Florian Plettenberg und David Ornstein übereinstimmend berichtet, dass zwischen den Klubs noch keine Einigung erzielt wurde, ein Abschluss aber grundsätzlich erwartet werde. Auch gegenüber «Sky» hatte Schäfer betont, dass Leipzig den Ivorer eigentlich gerne eine weitere Saison halten würde, und dafür eine Ablösesumme von rund 130 Millionen Euro aufrief.

Als Grund für die stockenden Gespräche gilt ein Rechtsstreit im Hintergrund: Dieser dreht sich um Diomandes Wechsel von der Beratungsagentur Maxidel Management zu Roc Nation. Maxidel soll demnach Anspruch auf einen Teil der Transfersumme erheben. Berichten zufolge war Real Madrid über diesen Streit zunächst nicht informiert. Dass Diomande sich innerlich bereits für einen Wechsel entschieden hat, gilt unabhängig davon als gesetzt.