Der AC Mailand hat offenbar bei Chelsea wegen Pedro Neto angefragt. Der 26 Jahre alte portugiesische Flügelspieler wird als möglicher Ersatz für Rafael Leao gehandelt, der die Rossoneri verlassen soll.

Die besten Karten im Werben um Neto sollen jedoch bei Manchester City liegen, auch der saudische Klub Al-Hilal zeigt Interesse. Neto selbst habe seinem Berater Jorge Mendes signalisiert, lieber weiterhin in Europa spielen zu wollen.

Chelseas neuer Trainer Xabi Alonso möchte den Nationalspieler eigentlich nicht ziehen lassen. Neto bringt es auf 30 Länderspiele und drei Tore für Portugal. Chelsea beziffert seinen Wert mit 70 Millionen Pfund, ein Verkauf könnte aber nötig werden, um finanzielle Vorgaben einzuhalten und den grossen Kader zu verkleinern.

Der Flügelspieler war im August 2024 zu den Blues gewechselt, sein Vertrag läuft bis 2031. Transfermarkt beziffert seinen aktuellen Marktwert auf 60 Millionen Euro. Bei der Preisvorstellung gibt es unterschiedliche Angaben aus dem Juli 2026: Während manche Berichte von einer auf über 100 Millionen Euro gestiegenen Forderung sprechen, war intern offenbar auch ein Betrag von rund 80 Millionen Euro im Gespräch.