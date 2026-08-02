Chelsea will Joao Pedro mit neuem Vertrag belohnen

Nach einer überzeugenden ersten Saison in London plant der FC Chelsea offenbar eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit Joao Pedro. Das berichtet «TEAMtalk» unter Berufung auf eigene Quellen.

Eigentlich ist der brasilianische Nationalspieler nach seinem Wechsel von Brighton & Hove Albion im Sommer 2025 bereits bis 2032 an die Blues gebunden. Chelsea wolle seinen Beitrag nun aber mit deutlich verbesserten Bezügen würdigen – Quellen zufolge könnte sich sein aktuelles Gehalt in West London nahezu verdoppeln.

Die Zahlen aus seiner Debütsaison sprechen für sich: 20 Tore und neun Vorlagen in 50 Pflichtspieleinsätzen machten Joao Pedro zum unangefochtenen Stammstürmer des Klubs. Wie bereits am 27. Juli berichtet, hat auch der neue Trainer Xabi Alonso den 24-Jährigen längst als zentrale Figur seines Offensivspiels für die kommende Spielzeit ausgemacht.

Diese Entscheidung dürfte auch erklären, warum Chelsea inzwischen zu einem Abschied von Nicolas Jackson, Marc Guiu und Liam Delap bereit ist – alle drei stehen nach Joao Pedros Aufstieg zur klaren Nummer eins vor einer ungewissen Zukunft.

Berichten zufolge hatte der FC Barcelona in diesem Sommer bereits konkret angefragt: Sportdirektor Deco soll den Brasilianer als einen seiner Wunschspieler im Angriff betrachtet haben, nachdem ein Transfer von Julian Alvarez gescheitert war. Die Katalanen erkannten jedoch schnell, dass Chelsea nicht gewillt war, einen seiner wichtigsten Spieler ziehen zu lassen.