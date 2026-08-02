SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Gehalt soll sich nahezu verdoppeln

Chelsea will Joao Pedro mit neuem Vertrag belohnen

Autor: | Publiziert: 2 August, 2026 10:52
Chelsea will Joao Pedro mit neuem Vertrag belohnen

Nach einer überzeugenden ersten Saison in London plant der FC Chelsea offenbar eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit Joao Pedro. Das berichtet «TEAMtalk» unter Berufung auf eigene Quellen.

Eigentlich ist der brasilianische Nationalspieler nach seinem Wechsel von Brighton & Hove Albion im Sommer 2025 bereits bis 2032 an die Blues gebunden. Chelsea wolle seinen Beitrag nun aber mit deutlich verbesserten Bezügen würdigen – Quellen zufolge könnte sich sein aktuelles Gehalt in West London nahezu verdoppeln.

Die Zahlen aus seiner Debütsaison sprechen für sich: 20 Tore und neun Vorlagen in 50 Pflichtspieleinsätzen machten Joao Pedro zum unangefochtenen Stammstürmer des Klubs. Wie bereits am 27. Juli berichtet, hat auch der neue Trainer Xabi Alonso den 24-Jährigen längst als zentrale Figur seines Offensivspiels für die kommende Spielzeit ausgemacht.

Diese Entscheidung dürfte auch erklären, warum Chelsea inzwischen zu einem Abschied von Nicolas Jackson, Marc Guiu und Liam Delap bereit ist – alle drei stehen nach Joao Pedros Aufstieg zur klaren Nummer eins vor einer ungewissen Zukunft.

Berichten zufolge hatte der FC Barcelona in diesem Sommer bereits konkret angefragt: Sportdirektor Deco soll den Brasilianer als einen seiner Wunschspieler im Angriff betrachtet haben, nachdem ein Transfer von Julian Alvarez gescheitert war. Die Katalanen erkannten jedoch schnell, dass Chelsea nicht gewillt war, einen seiner wichtigsten Spieler ziehen zu lassen.

Mehr Dazu
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Wie einst Colleen Rooney

Hansi Flick hat Kabinen-Maulwurf mit einem Trick überführt
Auch in Spanien

Marc-André ter Stegen hat seinen neuen Klub gefunden
"Jeder würde ihn gerne haben"

Girona-Coach macht Werbung für ter Stegen-Transfer
Mamadou Mbacke

Der FC Basel hat einen Verteidiger des grossen FC Barcelona auf dem Schirm
Mehr entdecken
Gehalt soll sich nahezu verdoppeln

Chelsea will Joao Pedro mit neuem Vertrag belohnen

2.08.2026 - 10:52
Schoss Schweizer ab

Neue Fährte im Sturm: Die Barça-Alternative zu Julián Alvarez

1.08.2026 - 14:52
"Ein fantastischer Spieler"

Barça: Hansi Flick schwärmt von Marcus Rashford

1.08.2026 - 11:36
United blockt ab

Alejandro Balde hat in England wohl keinen Markt

31.07.2026 - 12:40
Torwart auf dem Weg in die Niederlande

Marc-André ter Stegen wechselt leihweise zu Ajax Amsterdam

30.07.2026 - 18:05
Freigabe mündlich zugesagt

Julián Álvarez wartet weiter auf Barcelona-Wechsel

30.07.2026 - 14:49
Bournemouth blockt ab

Barcelona stellt Kroupi-Verhandlungen ein

29.07.2026 - 15:12
Noch immer keine Klarheit

Nächste Wende bei geplantem Ajax-Wechsel von Marc-André ter Stegen

27.07.2026 - 11:53
Gilt als besonders interessante Option

Manchester City prüft Bernal als Rodri-Alternative

26.07.2026 - 09:40
Barcelona verfolgt Situation ganz genau

Kane vor Vertragsverlängerung – oder doch Spanien?

26.07.2026 - 07:32