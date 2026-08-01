Neue Fährte im Sturm: Die Barça-Alternative zu Julián Alvarez

Barça tut sich bei Wunschstürmer Julián Alvarez in der Transferumsetzung weiterhin schwer. Die Blaugrana sichten daher Alternativen. Eine davon soll ein Angreifer sein, der erst einen Schweizer Klub im Alleingang abgeschossen hat.

Weil der FC Barcelona im Werben um Julián Alvarez nicht wirklich vorankommt, sondiert der spanische Meister im Hintergrund den Markt nach Alternativen. Die «AS» schreibt, dass Vangelis Pavlidis zu diesen Alternativen gehört. Die Verpflichtung von Alvarez, der seit Monaten absoluter Wunschstürmer ist, geniesst aber weiterhin Priorität.

Vangelis spielt seit zwei Jahren für Benfica und kommt dort auf eine herausragende Quote von 84 direkten Torbeteiligungen in 112 Spielen. Die Qualität des 27-Jährigen hat erst vor Kurzem ein Schweizer Klub zu spüren bekommen – und wie.

Im Rückspiel der Qualifikation zur Europa League schoss Vangelis den FC St. Gallen beim 5:0-Heimerfolg mit vier Toren im Alleingang ab. Der torgefährliche Grieche ist an Benfica vertraglich noch bis 2029 gebunden.

Die Barça-Offerte für Alvarez, die sich auf etwa 100 Millionen Euro belaufen soll, ist angeblich am 31. Juli abgelaufen. Ob es zu einem neuen Angebot kommen wird, ist noch offen.