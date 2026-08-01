SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Schoss Schweizer ab

Neue Fährte im Sturm: Die Barça-Alternative zu Julián Alvarez

Autor: | Publiziert: 1 August, 2026 14:52
Neue Fährte im Sturm: Die Barça-Alternative zu Julián Alvarez

Barça tut sich bei Wunschstürmer Julián Alvarez in der Transferumsetzung weiterhin schwer. Die Blaugrana sichten daher Alternativen. Eine davon soll ein Angreifer sein, der erst einen Schweizer Klub im Alleingang abgeschossen hat.

Weil der FC Barcelona im Werben um Julián Alvarez nicht wirklich vorankommt, sondiert der spanische Meister im Hintergrund den Markt nach Alternativen. Die «AS» schreibt, dass Vangelis Pavlidis zu diesen Alternativen gehört. Die Verpflichtung von Alvarez, der seit Monaten absoluter Wunschstürmer ist, geniesst aber weiterhin Priorität.

Vangelis spielt seit zwei Jahren für Benfica und kommt dort auf eine herausragende Quote von 84 direkten Torbeteiligungen in 112 Spielen. Die Qualität des 27-Jährigen hat erst vor Kurzem ein Schweizer Klub zu spüren bekommen – und wie.

Im Rückspiel der Qualifikation zur Europa League schoss Vangelis den FC St. Gallen beim 5:0-Heimerfolg mit vier Toren im Alleingang ab. Der torgefährliche Grieche ist an Benfica vertraglich noch bis 2029 gebunden.

Die Barça-Offerte für Alvarez, die sich auf etwa 100 Millionen Euro belaufen soll, ist angeblich am 31. Juli abgelaufen. Ob es zu einem neuen Angebot kommen wird, ist noch offen.

Mehr Dazu
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Wie einst Colleen Rooney

Hansi Flick hat Kabinen-Maulwurf mit einem Trick überführt
Auch in Spanien

Marc-André ter Stegen hat seinen neuen Klub gefunden
"Jeder würde ihn gerne haben"

Girona-Coach macht Werbung für ter Stegen-Transfer
Mamadou Mbacke

Der FC Basel hat einen Verteidiger des grossen FC Barcelona auf dem Schirm
Mehr entdecken
Schoss Schweizer ab

Neue Fährte im Sturm: Die Barça-Alternative zu Julián Alvarez

1.08.2026 - 14:52
"Ein fantastischer Spieler"

Barça: Hansi Flick schwärmt von Marcus Rashford

1.08.2026 - 11:36
United blockt ab

Alejandro Balde hat in England wohl keinen Markt

31.07.2026 - 12:40
Torwart auf dem Weg in die Niederlande

Marc-André ter Stegen wechselt leihweise zu Ajax Amsterdam

30.07.2026 - 18:05
Freigabe mündlich zugesagt

Julián Álvarez wartet weiter auf Barcelona-Wechsel

30.07.2026 - 14:49
Bournemouth blockt ab

Barcelona stellt Kroupi-Verhandlungen ein

29.07.2026 - 15:12
Noch immer keine Klarheit

Nächste Wende bei geplantem Ajax-Wechsel von Marc-André ter Stegen

27.07.2026 - 11:53
Gilt als besonders interessante Option

Manchester City prüft Bernal als Rodri-Alternative

26.07.2026 - 09:40
Barcelona verfolgt Situation ganz genau

Kane vor Vertragsverlängerung – oder doch Spanien?

26.07.2026 - 07:32
Spieler will unbedingt weg

Laporte-Anfrage kommt in Barcelona nicht an

26.07.2026 - 06:17