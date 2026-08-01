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Xabi Alonso spricht über Chelsea-Rückkehrer Mykhaylo Mudryk

Autor: | Publiziert: 1 August, 2026 14:35
Xabi Alonso spricht über Chelsea-Rückkehrer Mykhaylo Mudryk

Xabi Alonso begrüsst, dass Mykhaylo Mudryk wieder Teil des FC Chelsea sein wird. Eine zeitnahe Rückkehr auf den Platz schliesst der Trainer allerdings aus.

Trainer Xabi Alonso begrüsst, dass Mykhaylo Mudryk demnächst wieder für den FC Chelsea tätig sein wird. «Wir freuen uns für ihn, vor allem für ihn. Wahrscheinlich können wir in diesen Momenten noch gar nicht begreifen, was wir alles durchgemacht haben», sagte Alonso am Samstag während einer Medienrunde. «Wir möchten, dass er Teil der Mannschaft ist. Er hat die Unterstützung von allen.»

Mudryk hat seit November 2024 nicht mehr für Chelsea gespielt, nachdem er wegen eines positiven Befunds auf den verbotenen Wirkstoff Meldonium in einer Urinprobe gesperrt worden war. Im April dieses Jahres wurde schliesslich bestätigt, dass gegen Mudryk eine vierjährige Sperre verhängt wird. Gegen diese legte Mudryk aber beim Internationalen Sportgerichtshof CAS erfolgreich Rekurs ein.

Chelsea bereitet sich gerade in Hongkong auf die neue Saison vor. Alonso bestätigte im Zuge dessen, dass sich Mudryk auf dem Weg zu seinen Teamkollegen befindet. Der 25-Jährige wird sich hinsichtlich seiner Pflichtspielrückkehr aber wohl noch etwas gedulden müssen.

«Es wird Zeit brauchen», rechnet Alonso Mudryk erst mal nicht ein, «aber sobald sich die Lage geändert hat, wird es wieder vorangehen. Er möchte Fussball spielen und Teil der Mannschaft sein – es muss wirklich schwer für ihn gewesen sein.»

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