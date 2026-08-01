Letzte Details: Samuel Ballet vor Wechsel innerhalb der Türkei

Samuel Ballet wird wohl demnächst einen Vereinswechsel vornehmen – und zwar innerhalb der Türkei. Der Schweizer Legionär ist erst vor einem Jahr ans Marmarameer gewechselt.

Samuel Ballet wird wohl bald einen Arbeitgeberwechsel innerhalb der Türkei vornehmen. Der Journalist Reşat Can Özbudak berichtet darüber, dass sich Ballets aktueller Antalyaspor mit Amedspor auf einen Transfer des 25-Jährigen geeinigt hat.

Noch ist der Deal allerdings nicht finalisiert. Zwischen Amedspor und Ballet laufen momentan noch Gesprächsrunden. Der Flügelstürmer ist erst vor einem Jahr von Como in die Türkei gewechselt und hatte dort einen Vertrag bis 2027 unterschrieben.

Ballet etablierte sich bei Antalyaspor trotz anfänglicher Verletzungssorgen und extremer Trainerturbulenzen (vier Trainer in seiner ersten Saison) als Stammspieler auf dem rechten Flügel.

In der abgelaufenen Spielzeit gehörte Ballet daher zum Stammpersonal. Besonders im Saisonendspurt im Frühjahr 2026 blühte er auf und steuerte wichtige Tore bei. Nun steht in erneuter Wechsel bevor, eine Ablöse wird fällig.