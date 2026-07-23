Johan Manzambi hat am Samstag einen wichtigen Termin bei Stammklub Servette
Der gebürtige Genfer Johan Manzambi zeigt sich am Samstag zum Saisonauftakt von Servette im Stadion.
Der 20-jährige Schweizer Nationalspieler, der vor wenigen Tagen vom SC Freiburg zu Aston Villa gewechselt ist, wird sich den Fans im Stade de Genève zeigen und in erster Linie wohl viel Applaus «abholen». So kündigt es der Super Ligist an, der Manzambi für das Heimspiel gegen den FC Basel eingeladen hat.
Der Klub wird seinem Ex-Spieler nach der Partie auch ein Trikot überreichen. Manzambi war bis Anfang 2023 für Servette aktiv, ehe er sich in die Nachwuchsakademie des SC Freiburg verabschiedete. In der vergangenen Woche wechselte er für 60 Millionen Euro Ablöse zu Aston Villa.
sera présent au Stade de Genève ce samedi face au FC Bâle !
Il sera applaudi par le public du Stade de Genève et un maillot du SFC lui sera remis à la fin de l’échauffement
️ Vos billets pour la rencontre https://t.co/rRmuPDnml9 pic.twitter.com/jyV1Nrn69x
— Servette FC (@ServetteFC) July 23, 2026