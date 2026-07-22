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Geht es zu NEOM?

Remo Freuler steht kurz vor einem Saudi-Wechsel

Autor: | Publiziert: 22 Juli, 2026 10:29
Remo Freuler steht kurz vor einem Saudi-Wechsel

Der Schweizer Nationalspieler Remo Freuler soll vor der Unterschrift in Saudi-Arabien stehen.

Der 34-jährige Mittelfeldstratege steht laut Transferexperte Sacha Tavolieri kurz vor der Unterschrift beim NEOM SC. Demnach habe sich Freuler mit dem Verein bereits auf eine Zusammenarbeit verständigt. Der Vertrag soll in den kommenden Tagen unterzeichnet werden.

Freuler war seit 2016, mit einer einjährigen Pause, ausschliesslich in der Serie A aktiv. Sein Vertrag in Bologna lief Ende Juni aus. Nun scheint er sich für ein finanziell sehr lukratives Angebot zu entscheiden. Ob er damit fortan in der Schweizer Nati noch eine tragende Rolle übernimmt, ist fraglich.

Vor Jahresfrist wurde auch Xhaka intensiv mit dem NEOM SC in Verbindung gebracht. Der Nati-Captain hat sich dann aber für eine Rückkehr in die Premier League entschieden.

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