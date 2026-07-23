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Real baggert wieder

Rodri muss sich operieren lassen und soll sich mit neuem Klub einig sein

Autor: | Publiziert: 23 Juli, 2026 11:32
Rodri muss sich operieren lassen und soll sich mit neuem Klub einig sein

Rodri wurde an der Weltmeisterschaft zum besten Spieler des Turniers ausgzeichnet. Kurz nach dem WM-Titel mit Spanien geht es für turbulent weiter.

Der 30-Jährige wird den Start zur neuen Saison wohl verpassen. Laut «The Athletic» muss sich Rodri einer Rückenoperation unterziehen, die schon länger fällig ist. In diesem Sommer soll es nun soweit sein. Wahrschienlich wird der Mittelfeldstratege im Anschluss monatelang ausfallen. Wie lange genau, ist unklar.

Derweil gibt es auch wieder neue Spekulationen um einen baldigen Wechsel des Captains der Furia Roja. Wie Transferexperte Nicolò Schira berichtet, ist sich Rodri mit Real Madrid über einen Vertrag bis 2030 einig. Die Königlichen wollen nun Verhandlungen mit ManCity aufnehmen. Angeblich will der La Liga-Klub nicht mehr als 60 Millionen Euro zahlen. City soll sogar 100 Millionen fordern.

Grundsätzlich haben die Skyblues Rodri auch ein Angebot zur Vertragsverlängerung über 2027 hinaus vorgelegt. Auf dieses ist er bislang allerdings nicht eingetreten – möglicherweise wegen des Interesses aus seiner Heimat.

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