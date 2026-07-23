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Vorstellung terminiert

DFB stellt Jürgen Klopp am Freitag als Bundestrainer vor

Autor: | Publiziert: 23 Juli, 2026 12:09
DFB stellt Jürgen Klopp am Freitag als Bundestrainer vor

Der Deutsche Fussball Bund stellt seinen neuen Bundestrainer am Freitag um 11 Uhr auf einer Pressekonferenz vor.

Alle Parteien haben sich auf die Zusammenarbeit verständigt. Der 59-Jährige unterzeichnet beim DFB einen Vertrag bis 2030. Klopp wird laut «Bild» und «Sky» Sven Bender, Peter Krawietz und Pep Lijnders als Assistenten in seinen Staff holen. Auch diesen Verpflichtungen haben die DFB-Verantwortlichen zugestimmt.

Klopp war von Beginn weg der Favorit auf die Nachfolge von Julian Nagelsmann, der nach der missglückten WM seinen Posten räumen musste. Klopp war noch bei Red Bull angestellt. Er hat sich mit dem Unternehmen aber auf eine Auflösung des Kontrakts geeinigt. Eine Ablöse fliesst nicht, der DFB spendet aber 1 Million Euro an die Red Bull-Stiftung «Wings for Life».

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