Klopp übernimmt die Nationalmannschaft

Der Deutsche Fussball-Bund steht offenbar kurz vor der Verpflichtung von Jürgen Klopp als neuem Bundestrainer. Nachdem sich ein Wechsel in den vergangenen Tagen bereits angedeutet hatte, berichtet Transferexperte Fabrizio Romano nun von einer grundsätzlichen Einigung.

Demnach hat Klopp das Angebot des DFB angenommen und wird die Nachfolge von Julian Nagelsmann antreten. Bevor der Wechsel offiziell vollzogen werden kann, sind allerdings noch letzte Details mit Red Bull zu klären. Klopp steht dort derzeit als Head of Global Soccer unter Vertrag, sein Arbeitspapier läuft noch bis 2029. Deshalb wird der DFB für den Erfolgscoach eine Ablösesumme zahlen müssen. Über deren Höhe ist bislang nichts bekannt.

Trotz dieser offenen Formalitäten gilt der Wechsel laut Romano als beschlossene Sache. Mit Klopp würde einer der erfolgreichsten deutschen Trainer der vergangenen Jahre die Nationalmannschaft übernehmen. Der frühere Coach von Borussia Dortmund und dem FC Liverpool soll einen langfristigen Vertrag unterschreiben und die DFB-Auswahl in eine neue Ära führen. Im Zuge seines bevorstehenden Abschieds von Red Bull galt Oliver Glasner als möglicher Nachfolger, der Österreicher wird seine Zukunft den Berichten zufolge jedoch bei Nottingham Forest fortsetzen.