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Finale Gespräche

Real legt nach und steht bei Yan Diomande vor dem Durchbruch

Autor: | Publiziert: 4 August, 2026 13:46
Real legt nach und steht bei Yan Diomande vor dem Durchbruch

Real Madrid befindet sich bei seinen Bemühungen um Yan Diomande offenbar endgültig auf der Zielgeraden.

Nachdem Transferexperte Fabrizio Romano sein «Here We Go» bereits in der vergangenen Woche gegeben hat und damit für viele Diskussionen gesorgt hatte, legt nun «Sky»-Insider Florian Plettenberg nach. Demnach befinden sich die Madrilenen mit RB Leipzig wieder in Verhandlungen um die Ablöse. Es könnte sich dabei um die finalen Gespräche handeln.

Der Bundesligist soll für den 19-jährigen Ivorer insgesamt 120 Millionen Euro Ablöse plus Boni fordern. Real will angeblich verhindern, dass Diomande die Reise ins Trainingslager von Leipzig nach Österreich antritt. Offiziell fehlt der Stürmer zurzeit «krankheitsbedingt».

Mit dem Transfer nach Spanien könnte es nun jedoch rasch gehen.

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