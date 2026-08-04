BVB stimmt Wechsel von Yan Couto nach Como final zu

Borussia Dortmund gibt seinen brasilianisch-portugiesischen Rechtsverteidiger Yan Couto mindestens für die aktuelle Saison in die Serie A ab.

Laut Fabrizio Romano haben sich die BVB-Verantwortlichen mit Como über eine Leihe des 24-Jährigen mit Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro geeinigt. Die Norditaliener zahlen zunächst zwei Millionen Euro Leihgebühr. Couto wird nun wohl in Kürze wechseln, es wird nur noch über finale Details diskutiert.

Der Rechtsfuss war in Dortmunds Abwehrverbund nicht erste Wahl. Die rechte Seite soll auch in der kommenden Spielzeit Julian Ryerson gehören, wobei es rund um den Norweger auch immer wieder Spekulationen über einen künftigen Wechsel in die Premier League gibt.

Couto wurde nach einer erfolgreichen Leihe vor Jahresfrist vom BVB für 20 Millionen Euro von Manchester City übernommen. Nun zieht er zumindest temporär weiter.