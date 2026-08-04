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Im Falle eines Transfers

BVB-Stürmer Fabio Silva hätte eine Wunschliga

Autor: | Publiziert: 4 August, 2026 10:09
BVB-Stürmer Fabio Silva hätte eine Wunschliga

Der portugiesische Angreifer Fabio Silva stiess vor Jahresfrist zu Borussia Dortmund und blickt auf ein schwieriges erstes Jahr beim BVB zurück. Immer wieder ranken sich Wechselgerüchte um die Personalie. Der 24-Jährige hätte für den Fall eines Transfers eine bevorzugte Liga.

Fabio Silva würde es bei einem Wechsel laut dem Journalisten Rudy Galetti am ehesten in die spanische La Liga ziehen. Dort gibt es mit Real Betis, Villarreal und Deportivo La Coruña auch schon mehrere Interessenten.

Allerdings fokussiert sich Silva derzeit voll und ganz auf Dortmund, wo er nach der Nichtberücksichtigung für den portugiesischen WM-Kader die komplette Saisonvorbereitung mitmacht und sich aktuell auch in sehr guter Verfassung zeigt.

Deshalb wird auch nicht mit einem plötzlichen Transfer des Mittelstürmers gerechnet. Immerhin hätte dieser mit dem propagierten Spanien-Wechsel einen Plan B in der Tasche.

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