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Thun-Sportchef Dominik Albrecht nimmt sich Familienauszeit und gibt Posten ab

Autor: | Publiziert: 4 August, 2026 09:56
Thun-Sportchef Dominik Albrecht nimmt sich Familienauszeit und gibt Posten ab

Beim Schweizer Meister FC Thun kommt es in der Führungsriege zu einem gravierenden Wechsel: Der langjährige Sportchef Dominik Albrecht nimmt sich eine Familienauszeit und gibt sein Amt an den erst im Frühling verpflichteten Kaderplaner Simone Rapp.

Dieser wurde in den vergangenen Monaten von Albrecht auf die neue Aufgabe vorbereitet. Der nun scheidende Sportchef nimmt sich nach Angaben der Berner Oberländer eine Auszeit. In einigen Monaten soll er aber in die Geschäftsleitung des FC Thun zurückkehren und die neu geschaffene Funktion des Geschäftsleiters Sport übernehmen. Dabei soll er sich dann insbesondere strategischen und konzeptionellen Themen widmen und die Weiterentwicklung der gesamten Sportorganisation verantworten.

Der Funktionär hatte gemeinsam mit Klubpräsident Andres Gerber und Ex-Trainer Mauro Lustrinelli zunächst das Aufstiegsteam 2025 und dann das Meisterteam 2026 geformt. Nun sind zwei Drittel dieser Erfolgskombo im Berner Oberland vorerst Geschichte: Lustrinelli ist bekanntlich zum Bundesligisten Union Berlin gewechselt.

Albrecht sagt zu seinem vorläufigen Abgang: «Die fünfeinhalb Jahre als Sportchef waren enorm intensiv. Für mich ist die Zeit gekommen, meiner Familie mehr Raum zu geben und nicht mehr so stark vom operativen Tagesgeschäft absorbiert zu sein. Gleichzeitig habe ich im Rahmen der Einarbeitungsphase von Simone gespürt, dass er bereit für diesen Schritt ist und er zusammen mit dem Staff rund um Cheftrainer Gian-Luca Privitelli den eingeschlagenen Weg konsequent weiterführen wird.»

Thun-Präsident Andres Gerber sagt: «Simone hat sich einen umfassenden Einblick in unsere Strukturen, Prozesse und sportlichen Zielsetzungen verschafft. Wir sind überzeugt, dass er bereit ist, diese Verantwortung zu übernehmen und die sportliche Entwicklung der 1. Mannschaft des FC Thun erfolgreich voranzutreiben.»

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