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Langjähriger Bundesliga-Stürmer Giovanni Reyna wechselt nach Frankreich

Autor: | Publiziert: 4 August, 2026 12:01
Langjähriger Bundesliga-Stürmer Giovanni Reyna wechselt nach Frankreich

US-Nationalspieler Giovanni Reyna verlässt die Bundesliga nach mehr als sechs Jahren und wechselt nach Frankreich.

Der 23-Jährige wird für 3 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach an Racing Strassburg in die Ligue 1 verkauft. Reyna unterzeichnet bei seinem neuen Arbeitgeber einen Vertrag bis 2031.

«Gio ist ein exzellenter Spieler, der in seinem Jahr hier bei Borussia sein Potenzial leider nur angedeutet hat, dazu aufgrund einiger Verletzungen nicht dauerhaft seine Fähigkeiten auf dem Platz zeigen konnte», sagt Gladbachs Sportchef Rouven Schröder, «wir haben klar gesagt, dass wir den Kader verändern und verkleinern wollen und müssen. Daher sind wir gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass eine Trennung in diesem Sommer der richtige Schritt für beide Seiten ist.»

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