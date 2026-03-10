SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Jonas Omlin

Der FC Basel hat eine neue Wunschlösung für die Hitz-Nachfolge

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 10 März, 2026 12:55
Der FC Basel legt sich bei der Suche nach einem Nachfolger für Marwin Hitz im Tor auf einen Kandidaten fest: Jonas Omlin soll zurückkehren.

Nachdem zuletzt mit Karlo Letica, Anthony Racioppi oder auch Silas Huber medial verschiedene Keeper ins Spiel gebracht wurden, scheinen die FCB-Verantwortlichen um Sportchef Daniel Stucki einen ganz klaren Favoriten zu haben. Er heisst Jonas Omlin und spielt in der Rückrunde dieser Saison auf Leihbasis für Bayer Leverkusen.

Seine Transferrechte liegen noch bei Borussia Mönchengladbach. Die Fohlen wird der 32-Jährige im Sommer aber mit grosser Wahrscheinlichkeit trotz Vertrag bis 2027 verlassen. Der Ex-Kapitän hat beim Bundesligisten keine sportlichen Perspektiven mehr.

Schon 79 Spiele für den FCB

Das Eigengewächs des FC Luzern stand zwischen 2018 und 2020 bereits beim FCB zwischen den Pfosten, ehe er sich zunächst in Richtung Ligue 1 nach Montpellier verabschiedete. Insgesamt bestritt Omlin für die Bebbi 79 Partien.

Erste Gespräche zwischen ihm und der FCB-Führung soll es bereits gegeben haben. Gut möglich, dass nun rasch konkrete Schritte erfolgen. Für den FCB ist die Ausgangslage seit Beginn des Jahres klar: Da wurde in Gesprächen mit der aktuellen Nummer 1 Marwin Hitz entschieden, dass sich die Wege im Sommer trennen. Ein neuer Stammgoalie muss her.

Omlin wurde in Gladbach Anfang 2023 als Nachfolger von Yann Sommer geholt und war zunächst die unangefochtene Nummer 1. Rasch avancierte er sogar zum Kapitän der Mannschaft. Verletzungen haben ihn in der Folge aber mehrfach zurückgeworfen. Bereits in der letzten Saison wurde er von Moritz Nicolas als Nummer 1 abgelöst. Wegen der Verletzungsthematik ist ein Engagement des Schweizer Schlussmanns für den FCB nicht ganz ohne Risiko.

