Ex-FCB-Profi Leon Avdullahu & Albian Hajdari werden bei Hoffenheim befördert

Die beiden Ex-Super League-Profis Leon Avdullahu (22) und Albian Hajdari (22) werden bei der TSG Hoffenheim nach nur einer Saison wohl bereits befördert.

Obwohl das schweizerisch-kosovarische Duo erst im vergangenen Sommer gemeinsam zu den Kraichgauern stiess und noch bis 2029 unter Vertrag steht, winken nun bereits Vertragsverlängerungen. Laut «kicker» will TSG-Sportgeschäftsführer Andreas Schicker sowohl Avdullahu als auch Hajdari mit neuen Arbeitspapieren ausstatten. Diese werden länger laufen und ausserdem höhere Gehälter umfassen.

Das Duo wird damit für die starken Leistungen in der ersten Spielzeit belohnt. Beide haben sich als Stammkräfte bewährt. Die neuen Verträge würden auch das Risiko eines raschen Abgangs zu noch grösseren Klubs verringern.

Für Mittelfeldstratege Avdullahu zahlte Hoffenheim letzten Sommer rund 8 Mio. Euro. Bei Innenverteidiger Hajdari flossen rund 5 Mio. Euro an Lugano. Beide haben sich nach ihren Wechseln für die kosovarische Nationalmannschaft entschieden und sich dort auch sofort etabliert. Beinahe wäre sogar die WM-Qualifikation geglückt. Gescheitert ist der Kosovo letztlich an der Türkei.