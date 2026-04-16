Der Grund für den langen Ausfall von FCB-Verteidiger Tsunemoto ist bekannt

Der japanische Rechtsverteidiger Keigo Tsunemoto fällt beim FC Basel zurzeit ein weiteres Mal aus. Jetzt ist auch klar, weshalb er nach einem Schlag auf die Wade, den er Anfang März erhalten hatte, so lange pausieren muss.

Die Aktion ereignete sich beim 1:0-Sieg gegen GC am 3. März: Da traf ihn Simone Stroscio an der Wade. Tsunemoto musste ausgewechselt werden. Von einem langen Ausfall des Abwehrspielers ging man beim FCB damals zunächst nicht aus. Tatsächlich hat der 27-Jährige seither nicht mehr spielen können. Stattdessen vertreten ihn auf der rechten Seite Kevin Rüegg und Nicolas Vouilloz.

Trainer Stephan Lichtsteiner würde aber nur zu gerne wieder auf Tsunemoto setzen. Wie die «Basler Zeitung» berichtet, ist der Grund für den andauernden Ausfall des Japaners, dass sich bei diesem ein schmerzhaftes Knochenödem gebildet hat. Weiterhin kann der Verteidiger deshalb nicht mit der Mannschaft trainieren.

Tsunemoto fiel in dieser Saison auch schon zweimal wegen muskulären Problemen für längere Zeit aus. Der FCB schnappte sich den Ex-Servettien im vergangenen Sommer für knapp 2 Mio. Franken.