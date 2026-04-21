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31'300 Franken

Der FC Basel wird von der Liga heftig gebüsst

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 21 April, 2026 12:24
Der FC Basel wird von der Liga heftig gebüsst

Die Swiss Football League belegt den FC Basel mit einer Busse in Höhe von 31’300 Franken.

Grund dafür sind Vorfälle beim Heimspiel gegen die Grasshoppers am 5. März dieses Jahres. Damals wurden in der Fankurve des FCB Pyros gezündet. Insbesondere beim Einlaufen der Spieler wurde ein umfangreiches Feuerwerk gezündet. Es flogen teilweise fehlgeleitete Raketen aus dem Heimsektor in Richtung der zu diesem Zeitpunkt unbesetzten Tribüne im Sektor G.

Die Disziplinarkommission der SFL greift nun durch und verhängt eine Busse in der genannten Höhe. Bei der Strafzumessung wurde nach Ligaangaben berücksichtigt, dass der Klub nach dem Vorfall konkrete Massnahmen umgesetzt hat.

Der FCB muss den Entscheid zudem innert 14 Tagen auf seinen öffentlichen Kommunikationskanälen veröffentlichen. Die Fanclubs müssen informiert werden. Der Verein muss auch nachweisen, dass ein Austausch mit den Fanverantwortlichen stattfindet und mitteilen, welche Massnahmen besprochen wurden.

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