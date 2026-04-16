SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Zahlen liegen vor

Der FC Basel überragt in Sachen Transfererlöse weiterhin alle anderen Schweizer Klubs

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 16 April, 2026 09:28
Der FC Basel überragt in Sachen Transfererlöse weiterhin alle anderen Schweizer Klubs

Die Swiss Football League veröffentlicht die Zahlen zum vergangenen Geschäftsjahr. Darin wird auch ersichtlich, dass der FC Basel auf dem Transfermarkt erneut mit Abstand am erfolgreichsten war.

Die Bebbi können für das Geschäftsjahr 2025 in Sachen Transfererlösen einen Betrag von mehr als 35 Mio. Frankreich ausweisen. Zwar haben sie auf dem Transfermarkt für neue Spieler auch mehr als 24 Mio. Euro ausgegeben. Der letztlich resultierende Nettogewinn von mehr als 10 Mio. Franken überragt aber alle anderen Klubs deutlich.

An zweiter Stelle liegt Lausanne-Sport, das einen Nettogewinn von mehr als 7 Mio. Franken ausweisen kann (10 Mio. Einnahmen / 3 Mio. Ausgaben). Schliesslich folgen die Young Boys mit einem Gewinn von etwas mehr als 4 Mio. Euro (18 Mio. Einnahmen/ knapp 14 Mio. Ausgaben). Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch der FC Luzern (6 Mio. Einnahmen / knapp 2 Mio. Ausgaben).

Die Zahlen werden öffentlich, da alle Klubs, die eine Lizenz zur Teilnahme an den europäischen Klubwettbewerben der UEFA für die Saison 2026/27 beantragen, die Informationen veröffentlichen müssen. Auf der Webseite der SFL werden die Zahlen jeweils dargestellt.

Mehr Dazu
Dankt dem Verein

Ludovic Magnin findet nach seiner FCB-Entlassung bereits die ersten Worte
Verstärkung für die Offensive?

Exklusiv: Vaduz hat FCB-Stürmer Kaio Eduardo wieder auf dem Zettel
Rückkehr nach Europa

Ex-Basler Raoul Petretta bei zwei Bundesliga-Klubs im Gespräch
Wechsel im Winter?

Stürmer Philip Otele steht beim FC Basel vor Januar-Abgang
Cédric Don

Der FC Basel hat den Otele-Nachfolger bereits gefunden
Mehr entdecken
Knochenödem

Der Grund für den langen Ausfall von FCB-Verteidiger Tsunemoto ist bekannt

16.04.2026 - 10:22
Zahlen liegen vor

Der FC Basel überragt in Sachen Transfererlöse weiterhin alle anderen Schweizer Klubs

16.04.2026 - 09:28
Unterschiede zu Vorjahr

Der FC Basel verbucht für letztes Jahr wieder einen Gewinn, aber…

15.04.2026 - 17:29
Nach Brand

Der FC Basel zeigt Bilder der zerstörten Kabine

15.04.2026 - 13:06
Erster Name fällt

Exklusiv: Stephan Lichtsteiner wünscht sich beim FC Basel neuen Co-Trainer

14.04.2026 - 17:27
Maik

Baustelle Rechtsverteidiger: Der FC Basel hat São Paulo-Profi im Visier

14.04.2026 - 15:39
Für die nächste Saison

Ludovic Magnin ist gleich bei zwei Super League-Klubs im Gespräch

14.04.2026 - 12:50
Auch ein emotionaler Verlust

FCB-Verteidiger Dominik Schmid hat beim Brand 25 Paar Schuhe verloren

13.04.2026 - 15:52
Reinigung beginnt

FC Basel nach Kabinen-Brand: 1 Spiel gesichert, 1 weiter fraglich

13.04.2026 - 09:11
Basler Garderobenbereich zerstört

Brand im Stadion: FC Thun gegen FC Basel abgesagt

11.04.2026 - 10:26