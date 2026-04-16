Der FC Basel überragt in Sachen Transfererlöse weiterhin alle anderen Schweizer Klubs

Die Swiss Football League veröffentlicht die Zahlen zum vergangenen Geschäftsjahr. Darin wird auch ersichtlich, dass der FC Basel auf dem Transfermarkt erneut mit Abstand am erfolgreichsten war.

Die Bebbi können für das Geschäftsjahr 2025 in Sachen Transfererlösen einen Betrag von mehr als 35 Mio. Frankreich ausweisen. Zwar haben sie auf dem Transfermarkt für neue Spieler auch mehr als 24 Mio. Euro ausgegeben. Der letztlich resultierende Nettogewinn von mehr als 10 Mio. Franken überragt aber alle anderen Klubs deutlich.

An zweiter Stelle liegt Lausanne-Sport, das einen Nettogewinn von mehr als 7 Mio. Franken ausweisen kann (10 Mio. Einnahmen / 3 Mio. Ausgaben). Schliesslich folgen die Young Boys mit einem Gewinn von etwas mehr als 4 Mio. Euro (18 Mio. Einnahmen/ knapp 14 Mio. Ausgaben). Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch der FC Luzern (6 Mio. Einnahmen / knapp 2 Mio. Ausgaben).

Die Zahlen werden öffentlich, da alle Klubs, die eine Lizenz zur Teilnahme an den europäischen Klubwettbewerben der UEFA für die Saison 2026/27 beantragen, die Informationen veröffentlichen müssen. Auf der Webseite der SFL werden die Zahlen jeweils dargestellt.