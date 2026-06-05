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Spanischer Stürmer David Otorbi weckt das Interesse des FC Basel

Autor: | Publiziert: 5 Juni, 2026 15:43
Spanischer Stürmer David Otorbi weckt das Interesse des FC Basel

Der erst 18-jährige spanische Angreifer David Otorbi weckt Begehrlichkeiten beim FC Basel und zwei weiteren Schweizer Klubs.

Der junge Flügelstürmer lief in der abgelaufenen Saison für die zweite Mannschaft des FC Valencia auf, gab zuvor aber auch schon sein Profidebüt. Nun will er den nächsten Schritt gehen. Wie spanische Medien berichten, steht er insbesondere in der Schweiz hoch im Kurs: Der FC St. Gallen und der FC Luzern sind an ihm dran, und auch der FC Basel gehört zum Interessentenkreis. Die Super League-Klubs schielen offenbar auf eine Leihe mit Kaufoption.

Otorbis Vertrag bei den Spaniern läuft bis 2028. Beim Youngster handelt es sich um ein echtes Eigengewächs, ist er doch sogar in Valencia geboren.

Ein Transfer im Hinblick auf die kommende Spielzeit ist jedoch möglich. Französische Vereine und Klubs aus der zweiten spanischen Liga sind am Rechtsfuss ebenfalls dran.

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