Fabio Grosso hat Vertrag als Trainer bei Serie A-Klub unterzeichnet

Die AC Fiorentina präsentiert Ex-Profi Fabio Grosso als neuen Trainer.

Die Toskaner binden den 48-jährigen Weltmeister von 2006 für zwei Jahre bis 2028. Fabio Grosso war zuletzt während zwei Jahren bei Ligakonkurrent Sassuolo beschäftigt. Nun heuert er in Florenz an.

«Er ist ein Trainer, der sich mit harter Arbeit, Ideen und Erfolgen seinen eigenen Weg gebahnt und seine Fähigkeit unter Beweis gestellt hat, Mannschaften zu führen und wichtige Herausforderungen anzunehmen», sagt Fiorentinas Klubpräsident Giuseppe Commisso.

Grosso freut sich auf die Aufgabe: «Ich freue mich wirklich sehr über die Möglichkeit, diese spannende Herausforderung anzunehmen. Ich komme zu einem traditionsreichen Klub, der von leidenschaftlichen Fans unterstützt wird und in einer Stadt beheimatet ist, die den Fußball lebt und atmet.»