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Unzufrieden in Turin

Fiorentina prüft Leihe von Edon Zhegrova

Autor: | Publiziert: 28 Juni, 2026 21:50
Fiorentina prüft Leihe von Edon Zhegrova

Die AC Florenz hält Ausschau nach Verstärkungen für die Offensive und hat dabei offenbar Edon Zhegrova ins Visier genommen. Der kosovarische Nationalspieler steht bei Juventus unter Vertrag, konnte sich in seiner ersten Saison in Turin jedoch keinen Stammplatz erarbeiten.

Deshalb gilt eine Leihe aktuell als die wahrscheinlichste Lösung für alle Beteiligten. Nach aktuellen Berichten prüft Fiorentina ein Leihgeschäft mit anschliessender Kaufoption. Die Viola möchte den 27-jährigen Flügelspieler zunächst über eine Saison hinweg beobachten, bevor über eine feste Verpflichtung entschieden wird. Juventus soll einem vorübergehenden Wechsel grundsätzlich offen gegenüberstehen, nachdem Zhegrova unter Trainer Luciano Spalletti nur auf 19 Serie-A-Einsätze mit begrenzten Einsatzzeiten kam.

Juventus hatte Zhegrova erst im vergangenen Sommer für mehr als 15 Millionen Euro vom OSC Lille verpflichtet und den Offensivspieler langfristig bis 2030 gebunden. Im Mai war noch berichtet worden, dass die Bianconeri für einen festen Verkauf mindestens 12 bis 13 Millionen Euro verlangen würden. Neben Fiorentina wurden zuletzt auch Trabzonspor und Beşiktaş mit dem kosovarischen Nationalspieler in Verbindung gebracht.

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