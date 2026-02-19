SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Juve-Stürmer Dusan Vlahovic hat für den Sommer einen Traumklub

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 19 Februar, 2026 12:09
Der serbische Angreifer Dusan Vlahovic kann im Sommer ablösefrei wechseln. Der 26-Jährige hat ein klares Wunschziel.

Laut «tuttosport» würde der Mittelstürmer am liebsten beim FC Barcelona unterzeichnen. Dort wird voraussichtlich der Platz von Robert Lewandowski frei. Vlahovic könnte eine Option sein. Vlahovic soll ziemlich hohe Salärforderungen stellen. Diese haben eine Verlängerung bei Juventus bislang verhindert.

Auch die Premier League könnte letztlich ein Ziel des Nationalspielers sein, falls sich sein Barça-Wunsch nicht erfüllen sollte.

Zwischenzeitlich wurde auch der FC Bayern als Interessent genannt. Dort will man aber insgesamt Gehaltskosten einsparen. Ob eine Vlahovic-Verpflichtung, die wohl auch mit einem hohen Handgeld verbunden wäre, ins Konzept passt, ist fraglich.

