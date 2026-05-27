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Bestandteil des Projekts

Chelsea wird mit Barça nicht über João Pedro verhandeln

Autor: | Publiziert: 27 Mai, 2026 10:20
Chelsea wird mit Barça nicht über João Pedro verhandeln

Chelsea lehnt einen Abgang seines brasilianischen Angreifers João Pedro strikte ab und wird mit dem interessierten FC Barcelona gar nicht erst in Verhandlungen treten.

Die Katalanen würden sich gerne mit dem 24-jährigen Angreifer verstärken, wie zuletzt publik wurde. Dazu wird es aber aller Voraussicht nach nicht kommen. João Pedro wird bei Chelsea als integraler Bestandteil des künftigen Projekts mit dem neuen Trainer Xabi Alonso erachtet, wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet.

Der Mittelstürmer wechselte erst vor Jahresfrist für mehr als 60 Mio. Euro von Brighton nach London und steht dort sehr langfristig bis 2033 unter Vertrag.

Zuletzt musste Pedro die herbe Enttäuschung der Nicht-Nomination für die WM in Kauf nehmen: Der brasilianische Nationaltrainer Carlo Ancelotti hat ihn für die Seleção nicht berücksichtigt.

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