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Luka Modric könnte nach Milan-Chaos nach der WM zurücktreten

Autor: | Publiziert: 27 Mai, 2026 10:46
Luka Modric könnte nach Milan-Chaos nach der WM zurücktreten

Nachdem der AC Mailand in diesem Sommer den ganz grossen Umbruch tätigt und Trainer Massimiliano Allegri sowie Sportdirektor Igli Tare und zwei weitere Entscheidungsträger entlassen hat, könnte Luka Modric nach der WM einen Schlussstrich unter seine Karriere ziehen.

Der kroatische Nationalspieler hatte noch vor kurzem signalisiert, dass er sein Jahr bei den Rossoneri sehr genossen hat, auch wenn es sportlich durch die Nicht-Qualifikation für die Champions League enttäuschend endete. Die Entscheidungsträger, die ihn vor Jahresfrist zu Milan lockten, sind nun aber alle weg. Deshalb scheint eine Fortsetzung des Engagements von Modric in Mailand eher unwahrscheinlich.

Laut «Gazzetta dello Sport» könnte Modric nach der WM mit beinahe 41 Jahren seinen Rücktritt verkünden. Dies versuchen Milan-Besitzer Gerry Cardinale und Berater Zlatan Ibrahimovic zu verhindern. Sie würden Modric nämlich gerne ein weiteres Jahr im Verein halten. Dieser hatte aber eine sehr enge Beziehung zu Allegri, der inzwischen Geschichte ist. Die Aussichten auf einen Verbleib sind daher eher gering.

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