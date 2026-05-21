SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Ibrahimović soll mitmischen

Thiago Silva vor Rückkehr zu Milan?

Autor: | Publiziert: 21 Mai, 2026 20:10
Thiago Silva vor Rückkehr zu Milan?

Kommt es tatsächlich nochmal zu einer emotionalen Rückkehr? AC Mailand arbeitet offenbar an einer Verpflichtung von Thiago Silva. Der 41-Jährige ist aktuell vereinslos, nachdem er sich gegen eine Verlängerung bei FC Porto entschieden hat. Eine automatische Vertragsoption für eine weitere Saison wurde nicht aktiviert.

Jetzt soll Milan dem brasilianischen Routinier einen Einjahresvertrag bis 2027 angeboten haben. Die Rossoneri wollen Silva offenbar die Möglichkeit geben, seine Karriere dort zu beenden, wo er für viele Fans längst Kultstatus erreicht hat.

Besonders spannend: Laut italienischen Medienbericht spielt auch die enge Verbindung zu Zlatan Ibrahimović eine wichtige Rolle. Der heutige Milan-Sportdirektor gilt weiterhin als enger Vertrauter Silvas und soll intern grossen Einfluss auf die Gespräche haben. Noch hat der Innenverteidiger allerdings keine Entscheidung getroffen.

Silva verbringt aktuell Zeit mit seiner Familie und will erst danach über seine Zukunft entscheiden. Falls er weiterspielt, gilt Milan derzeit wohl als klarer Favorit. Eine andere Option wäre offenbar direkt das Karriereende. In England soll Silva bereits die Möglichkeit haben, innerhalb der Struktur von Chelsea zu arbeiten und dort Trainerlizenzen zu absolvieren.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Keine Chance

Chelsea erwägt Enzo-Tausch für Real-Star
Mehr als 150 Millionen

Chelsea gibt für Vinicius ein Premier League-Rekordangebot ab
In England heiss begehrt

Wunschspieler: Liverpool packt 75-Millionen-Star auf die Liste
Viele Duelle

Übersicht: Diese Londoner Vereine spielen in der Premier League
Mehr entdecken
Ibrahimović soll mitmischen

Thiago Silva vor Rückkehr zu Milan?

21.05.2026 - 20:10
Chelsea droht Transfer-Poker

Barcelona und Real Madrid beobachten englischen Innenverteidiger

21.05.2026 - 08:55
Alonso will Tapsoba

Chelsea arbeitet intensiv an Leverkusen-Star

20.05.2026 - 17:39
Maresca offenbar grosser Fan

Cole Palmer könnte im Sommer zu Manchester City zurückkehren

19.05.2026 - 11:59
Blues jagen Maza

Chelsea plant nächsten Mega-Transfer von Leverkusen-Star

19.05.2026 - 11:28
Alonso greift direkt an

Chelsea jagt Liverpool-Wunschkeeper und ist in Pole-Position

19.05.2026 - 10:42
Vertrag unterschrieben

Offiziell: Chelsea präsentiert Xabi Alonso als neuen Cheftrainer

17.05.2026 - 10:50
Alonso übernimmt

Blues planen Neuanfang mit Ex-Real-Coach

17.05.2026 - 09:30
Bekanntgabe am Samstag?

Xabi Alonso wohl kurz vor Engagement bei Chelsea

16.05.2026 - 10:11
Brasilianer soll kommen

Barça hat João Pedro als Lewandowski-Nachfolger bestimmt

14.05.2026 - 16:14