Thiago Silva vor Rückkehr zu Milan?

Kommt es tatsächlich nochmal zu einer emotionalen Rückkehr? AC Mailand arbeitet offenbar an einer Verpflichtung von Thiago Silva. Der 41-Jährige ist aktuell vereinslos, nachdem er sich gegen eine Verlängerung bei FC Porto entschieden hat. Eine automatische Vertragsoption für eine weitere Saison wurde nicht aktiviert.

Jetzt soll Milan dem brasilianischen Routinier einen Einjahresvertrag bis 2027 angeboten haben. Die Rossoneri wollen Silva offenbar die Möglichkeit geben, seine Karriere dort zu beenden, wo er für viele Fans längst Kultstatus erreicht hat.

Besonders spannend: Laut italienischen Medienbericht spielt auch die enge Verbindung zu Zlatan Ibrahimović eine wichtige Rolle. Der heutige Milan-Sportdirektor gilt weiterhin als enger Vertrauter Silvas und soll intern grossen Einfluss auf die Gespräche haben. Noch hat der Innenverteidiger allerdings keine Entscheidung getroffen.

Silva verbringt aktuell Zeit mit seiner Familie und will erst danach über seine Zukunft entscheiden. Falls er weiterspielt, gilt Milan derzeit wohl als klarer Favorit. Eine andere Option wäre offenbar direkt das Karriereende. In England soll Silva bereits die Möglichkeit haben, innerhalb der Struktur von Chelsea zu arbeiten und dort Trainerlizenzen zu absolvieren.