Barça hat João Pedro als Lewandowski-Nachfolger bestimmt

Der FC Barcelona wird im Sommer einen neuen Mittelstürmer verpflichten, der Robert Lewandowski ersetzt. Der absolute Wunschkandidat heisst João Pedro.

Nach Angaben von «Globo Esporte» unternehmen die Katalanen grosse Anstrengungen, um den 24-jährigen Brasilianer von Chelsea ins Camp Nou zu holen. Dies wird allerdings ein sehr teures Unterfangen. Das Gesamtpaket aus Ablösesumme und Salär soll sich auf rund 100 Mio. Euro belaufen. João Pedro wechselte erst vor Jahresfrist für mehr als 60 Mio. Euro von Brighton zu Chelsea und steht da noch bis 2033 unter Vertrag.

Sollte es mit diesem Deal nicht klappen, steht bei Barça weiterhin ulián Álvarez von Atlético im Fokus. Der Argentinier könnte aber sogar noch teurer sein als Pedro.

In jedem Fall wird das Erbe von Lewandowski kostspielig. Der polnische Topstürmer verlässt Barça gemäss übereinstimmenden Medienberichten im Sommer nach insgesamt vier Jahren.